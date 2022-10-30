Бабушки приносят связанные своими руками: из Челябинска на фронт отправят партию теплых носков

Носки приносят с записками и сладостями. Фото: Александр Орел.

Теплые вещи и носки отправят на фронт из Ленинского района Челябинска. Об этом на своей странице в ВК сообщил глава района Александр Орел.

– К ней подключились и стар, и млад. Большие и мелкие предприятия и организации, КТОСы, учреждения образования, культуры, спорта и просто неравнодушные жители. Особенно трогательно, когда связанные своими руками носочки приносят бабушки. А школьники прикладывают письма и даже сладости, – написал Александр Орел.

Первую партию – более 300 пар носков отправят в ближайшее время. Глава Ленинского района Александр Орел надеется, что они согреют души мобилизованных и добровольцев.

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