В Челябинске открыли движение по Краснопольскому проспекту

Движение уже открыли. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.

В Челябинске на Краснопольском проспекте раньше срока завершили работы по подключению новостроек к системе отопления. Движение транспорта на Северо-Западе восстановили вечером 30 октября, а не утром 31 октября.

– Работы на проезжей части по Краснопольскому проспекту завершены. Движение транспорта открыто, – сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Когда дорогу только перекрыли, в городе сразу случился коллапс. На северо-западе Челябинска поздним вечером пятницы жители ближайших к месту работ домов столкнулись с проблемой. В их дворы хлынул поток машин с проспекта.

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