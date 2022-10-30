В Челябинске пресекли деятельность незаконной металлоприемки

Была даже охрана. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Калининском районе Челябинска нелегально скупали металлолом. Все купленное валялось кучей под открытым небом на огороженной территории. Деятельность незаконного пункта приема металлолома пресекли оперативники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка и челябинского УМВД.

– В ходе проверки оперативники выяснили, что металлоприемка располагалась по данному адресу незаконно. Совместно с представителями специализированной организации городской администрации установленные стационарные конструкции и ограждение объекта были демонтированы, – сообщили в пресс-службе областного МВД.

Сотрудники полиции изъяли оборудование и другие доказательства деятельности пункта приемы. В отношении владельца составили протокол об административном правонарушении.

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