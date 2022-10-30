В Челябинской области подросток ударил и ограбил 73-летнюю бабушку

У пожилой женщины украли сумку вечером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе вечером на 73-летнюю женщину напал подросток, ударил ее, выхватил сумку и убежал. В сумке были деньги и телефон. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 16 летнего парня.

– На розыск нападавшего незамедлительно были ориентированы все патрульные экипажи полиции и оперативники. Злоумышленника разыскали по приметам и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе областного МВД.

Ранее подросток уже воровал велосипеды из подъездов. Эти дела уже переданы в суд. Из-за кражи сумки у бабушки возбудили уголовное дело.

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