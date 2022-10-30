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НовостиСпорт30 октября 2022 15:09

«Трактор» с минимальным счетом выиграл у хабаровского «Амура»

Хоккейный клуб «Трактор» в очередном домашнем матче сумел выиграть у соперников из хабаровского «Амура» - 1:0
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
«Трактор» выиграл у «Амура» 1:0. Фото: ХК «Трактор»

«Трактор» выиграл у «Амура» 1:0. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 30 октября, челябинский «Трактор» продолжил серию регулярного чемпионата матчем с хабаровским «Амуром».

Все решилось во втором периоде, когда молодой игрок «Трактора» Максим Шабанов «распечатал» ворота хабаровчан. Победный счет «Трактор» сохранил до конца матча — 1:0.

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