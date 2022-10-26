125 скверов обустроили в Челябинской области в 2022 году

Фото: пресс-служба минстроя Челябинской области.

В 2022 году в 43 муниципалитетах Челябинской области реализовано благоустройство 125 общественных пространств. Их выбрали жители городов и районов в рамках рейтингового голосования.

В настоящее время завершено благоустройство сквера «Трех поколений» в Магнитогорске, прибрежной зоны пруда «Вагановка» в Копейске, сквера перед ДК «Станкомаш» в Челябинске и ряда других объектов.

Два южноуральских города стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Благодаря этому в 2023 году на реализацию общественных пространств в Карабаше и Южноуральске из федерального бюджета будут направлены дополнительные средства.

Многие объекты до и после их преображения посещает Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время своих поездок по области. Города серьезно меняются, становясь комфортными для жизни.

— Ко всем проектам в области у меня два требования, — подчеркнул Алексей Текслер. — Прежде всего, активное участие людей. Только так можно понять, какие объекты нужны и востребованы. И, конечно, качество и сроки выполнения работ подрядчиками. В ходе поездок по городам и районам это я проверяю лично.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru