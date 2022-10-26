Алексей Текслер предложил учредить экологический грант для школьников

Фото: пресс-служба губернатора.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в I Детско-юношеском межрегиональном экологическом форуме в Челябинске. Глава региона ознакомился с выставкой техники, с современными экологическими технологиями предприятий-переработчиков отходов, а затем открыл сессию «КОМПАС для детей» – «Об экологии каждому».
Глава региона ответил на вопросы, а также предложил ввести специальный грант для финансирования экологических школьных проектов.
— Когда наши дети с раннего возраста задумываются об окружающей среде, об экологии, это по-настоящему здорово, — подчеркнул Алексей Текслер. — Эковоспитание — это одна из важнейших составляющих, мы уделяем этому большое внимание. Экологические тетради для детей начальной школы — это исключительно наша региональная инициатива. Это учебники, которые рассказывают об экологии, о региональной составляющей. У нас различные движения детские, молодежные, мы активно занимаемся профориентацией. Поэтому сегодня я предложил сделать специальный детский грант по экологическим проектам, которые дети предлагают.
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