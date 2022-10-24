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НовостиОбщество24 октября 2022 17:09

В Магнитогорске по программе «Профессионалитет» открылась лаборатория при колледже

Лаборатории, где готовят металлургов, посетил губернатор Алексей Текслер
Ольга ЩАПИНА
Фото: пресс-служба губернатора.

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Магнитогорск. В многопрофильном колледже при МГТУ им. Г.И. Носова глава региона побывал в образовательно-производственном центре подготовки кадров в области металлургии и металлургического машиностроения, который открылся по федеральной программе «Профессионалитет».

— Программа «Профессионалитет» с этого года начала реализацию, и в Челябинской области сразу 5 проектов стартовали при наших колледжах. Это больше, чем в любом другом регионе нашей страны. Правильно и здорово, что одна из площадок — это многопрофильный колледж при МГТУ, — сказал Алексей Текслер.

Центр оснащен современными лабораториями, в том числе комплексами виртуальной реальности, что позволяет погрузиться в реальные производственные процессы предприятий металлургической отрасли.

Также губернатор посетил МГТУ им. Г.И. Носова, где ознакомился с высокотехнологичным учебно-методическим комплексом вуза и отметил, что практики, которые есть в университете, являются одними из лучших в стране.

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