Челябинская область экспортирует товары в 122 страны мира

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на губернаторской сессии, прошедшей в рамках Форума «Сделано в России». Участники международного форума обсудили пути совершенствования мер поддержки российских производителей, а также контуры развития торгово-экономических связей с другими странами.

— Мы занимаем седьмое место по экспорту в стране. Регион работает со 122 странами мира. И мы уверены, что количество стран будет только расти, так как основной упор делаем в рамках поддержки на развитие экспортноориентированных малых и средних предприятий, — отметил в ходе сессии Алексей Текслер. — Челябинскую область в мире знают по нашим металлургам, но есть новые, совершенно уникальные предприятия, которым мы сегодня помогаем в экспорте, делаем это системно, вместе с Правительством страны.

В качестве примера глава региона привел предприятие «Модерн Гласс». Их сложные архитектурные стеклопакеты можно увидеть не только на знаковых объектах в России: в аэропорту «Шереметьево», башнях Москва-сити и Лахта-центре, но и в Арабских Эмиратах.

— И сегодня мы гордимся такими экспортерами, — подчеркнул губернатор. — Это результат системной поддержки.

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