Южноуральские компании стали «Экспортерами года»

Фото: пресс-служба губернатора.

Южноуральские компании заняли призовые места в трех номинациях Всероссийского конкурса «Экспортер года». Премия конкурса была учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии награждения победителей в рамках стартовавшего в Москве Форума «Сделано в России». Так, в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» в категории «Малое и среднее предпринимательство» победителем стало ООО «Равани-Рус», а ООО «Композит Групп Челябинск» заняло третье место. Еще одно первое место у ООО «Завод Фонтанных Арматур» в номинации «Лучший молодой предприниматель-экспортер».

— Челябинские компании производят продукцию, которая составляет конкуренцию многим иностранным товарам, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Уверен, что вызовы нового времени только вдохновят наших экспортеров на новые достижения и в следующем году мы увидим новую карту экспорта нашего региона.

Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки.

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