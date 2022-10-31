Фото: пресс-служба министерства дорог и транспорта Челябинской области

Сегодня, 31 октября, в Челябинске на время отключат два светофора. Как рассказали в комитете дорожного хозяйства города, работы будут проводить на улицах Гагарина, Дзержинского и Елькина.

— С 09:00 до окончания работ планируется отключение светофора на перекрестке ул. Гагарина — ул. Дзержинского. С 14:00 до окончания работ в районе дома 85 по ул. Елькина, — объяснили в ведомстве.

Один из светофоров находится на очень оживленном перекрестке Гагарина-Дзержинского — здесь находится развлекательный комплекс Аврора.

Ранее в Челябинске на Краснопольском проспекте раньше срока завершили работы по подключению новостроек к системе отопления. Движение транспорта на Северо-Западе восстановили вечером 30 октября, а не утром 31 октября.

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