В спутнике Челябинска загорелось хозяйственное помещение

При пожаре никто не пострадал
Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
Вечером, 30 октября, в Копейске загорелась хозяйственная постройка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
— Копейский пожарно-спасательный гарнизон работает на улице Готвальда. Угрозы распространения нет. Работает 2 автоцистерны и 8 человек личного состава, — объяснили в ведомстве.
Сейчас возгорание уже ликвидировано. Как добавили в пресс-службе МЧС, при пожаре никто не пострадал.
Ранее в палаточном лагере для мобилизованных под Чебаркулем в Челябинской области прошли пожарные учения. Имитировали событие, когда загорелась одна из палаток и огонь распространялся быстро и мог перейти на соседние.
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