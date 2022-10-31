В спутнике Челябинска загорелось хозяйственное помещение

При пожаре никто не пострадал Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Вечером, 30 октября, в Копейске загорелась хозяйственная постройка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

— Копейский пожарно-спасательный гарнизон работает на улице Готвальда. Угрозы распространения нет. Работает 2 автоцистерны и 8 человек личного состава, — объяснили в ведомстве.

Сейчас возгорание уже ликвидировано. Как добавили в пресс-службе МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Ранее в палаточном лагере для мобилизованных под Чебаркулем в Челябинской области прошли пожарные учения. Имитировали событие, когда загорелась одна из палаток и огонь распространялся быстро и мог перейти на соседние.

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