В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом среди школьников

На лечении остаются почти 3 тыс. южноуральцев Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 167 новых случаев коронавируса — на 4 меньше, чем накануне. Среди новых заболевших пятеро школьников. После некоторого роста заболеваемость среди учеников начала снижаться: еще три дня назад сообщали о 10 заразившихся детях.

По данным регионального министерства здравоохранения к 31 октября, от коронавируса продолжают лечиться 2 957 жителей Челябинской области.

За сутки от Covid-19 умерли три пациента.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 390 552 южноуральцев.

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