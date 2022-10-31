Сорокалетняя переписка великих монархов в одной книге

Книга Татьяны Абрамзон, доктора филологических наук, профессора МГТУ им. Г.И. Носова, «Екатерина Великая и Фридрих Великий. Переписка 1744—1781. Откровенно и конфиденциально», где впервые после 1877 года в русском переводе опубликована переписка двух монархов, вышла в издательстве «Бослен». Благодаря исследованиям и историческим справкам автора, можно проследить за становлением характера выдающегося отечественного политика – императрицы Екатерины II.

Переписка монархов, содержащая переводы почти полутора сотни текстов, написанных изначально на французском – сюжет, которые не теряет актуальности и остроты даже по прошествии почти трехсот лет. Помимо исторических событий, читателю будет любопытно наблюдать как из юной прусской принцессы дворцовые интриги и внутренние политики куют характер первой «железной леди» европейской и русской истории.

«Эта книга будет интересна любому думающему человеку и любому человеку, который интересуется культурой, историей. Письма – это уникальные документы, которые дают возможность потомкам заглянуть через плечо великих людей. Посмотреть на то, чем они дышали, о чем думали, что переживали через уникальное свидетельство эпохи. Это неклассический академический комментарий, как это принято в нашей традиции, когда каждую строчку нужно истолковать, проинтерпретировать и т.д.», - рассказывает Татьяна Абрамзон, директора института гуманитарного образования МГТУ им. Носова, доктора филологических наук Абрамзон.

Формат, с одной стороны, предлагает историческую хронологию – каждый год переписки предваряет историческая рамка-справка, которая воссоздает контекст, позволяет читать между строк монарших писем.

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