Посыпать будут не везде: в Челябинске начинают обрабатывать дороги реагентами

В Челябинске приготовились бороться с гололедом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске после начавшегося 31 октября снегопада начнут применять дорожные реагенты. Об этом на совещании в городской администрации сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Подрядчики Комитета дорожного хозяйства переведены в зимний режим, — рассказал он. — Будут устранять зимнюю скользкость и снежные осадки. Характер погоды не изменится в ближайшие 10 дней. Мы согласовали с подрядными организациями применение соли.

Андрей Ксензов уточнил, что посыпать будут не все улицы, а только особенно опасные участки: спуски и подъемы, путепроводы, эстакады.

— На прямых участках пока мы не видим необходимости применять массово реагент, потому что переход температуры через ноль не такой резкий, — добавил вице-мэр. — Будем синхронизировать все работы по прогнозу погоды.

Мэр Наталья Котова поручила проследить также за тротуарами и очистить снег с подходов к остановкам общественного транспорта.

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