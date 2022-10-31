Маршрутчикам никто не сказал, что Краснопольский открыт? Челябинцы с трудом выбрались из Паркового после перекрытия дороги в выходные

Фото: читатель КП

Несмотря на открытие движения по Краснопольскому проспекту, некоторые маршрутки продолжают ездить в объезд. В результате жители Паркового застряли в пробке утром в понедельник, 31 октября.

— Долго ждал 10-ю маршрутку, но ее не было. Сел на 22ю. Им никто не сказал, что можно возвращаться на Краснопольский? Судя по всему, маршрутка № 10 также ездит. — пожаловался читатель КП Евгений. — Потом минут 5-10 ждал 64-й автобус. Хорошо, что он по выделенной полосе едет. При этом, кондуктор сказала, что едет их автобус с опозданием в час.

Напомним, с вечера пятницы на Краснопольском проспекте перекрыли движение из-за работ по подключению новостроек к системе отопления. Из-за этого в выходные образовались огромные пробки.

Журналист КП-Челябинск обратился за комментарием в Миндортранс Челябинской области, но там переадресовали в компанию «Организатор перевозок». Те, в свою очередь, сказали, что не отвечают за работу маршруток по нерегулируемому тарифу.

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