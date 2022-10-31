Стекла разлетелись, крыша помялась – последствия опрокидывания в кювет Фото: ГИБДД по Челябинской области

12 лет водительского стажа не помогли справиться с первым снегом – в Кунашакском районе Челябинской области пассажирский автобус свалился в кювет. В условиях снегопада 38-летний водитель «YUTONG» не убедился в безопасности, и китайский автобус опрокинулся в правый кювет на 85 км подъезда к Екатеринбургу. Пострадали 13 человек – их госпитализировали.

Крыша помята, все стекла разлетелись, лобовое в трещинах и еле держится – автобус получил серьезный удар, судя по кадрам сотрудников ГИБДД.

– ДТП произошло около 06:00 часов. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автобуса житель Екатеринбурга, имеет водительский стаж 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался, – сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Челябинской области.

Автобус двигался по маршруту Костанай-Екатеринбург. В нем ехали 22 пассажира – все они жители Костаная – на вахтовую работу в Екатеринбург.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru