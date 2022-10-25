Частичная мобилизация в Челябинской области завершится 28 октября

Фото: Архив КП.

По словам регионального военного комиссара Андрея Максурова, мобилизация в Челябинской области выполнена на 85% и завершить её готовятся в эту пятницу.

То есть, за дни до 28 октября покроют искомые 15%, а в ноябре уже должен стартовать плановый призыв. Максуров подчеркнул, что никаких «волн» у мобилизации нет.

Телеграм-канал «Челябушка» отметил основные положения из выступления военного комиссара. Почти 200 взятых из запаса ошибочно — вернулись домой со сборов, освобождены от участия в СВО. Из них около 20 это многодетные отцы, другие — по состоянию здоровья.

По четырём погибшим из Коркинского района все документы на выплаты уже есть (на одного положено 13 миллионов рублей), по пятому вопрос с бумагами на компенсацию решится сегодня.

Прокомментировал Максуров и 10-дневную паузу в отправке бойцов — это было связано с заполнением частей. Сейчас в ЦВО четыре палаточных лагеря. 90% резервистов с Южного Урала обучат перед фронтом в Чебаркуле и 5% за пределами области.