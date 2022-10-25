В 2023 году по Челябинску будут ездить 134 новых трамвая

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УКВЗ окончательно зафиксировался в качестве поставщика новейших трамваев в Челябинск и в 2023-м году их количество в городе достигнет 134. Согласно очередному тендеру, 74 вагона. Старые модели будут постепенно списывать, пишет передает паблик о жизни региона «Челябушка».

— Таким образом, приблизится к финалу глобальное обновление трамвайного парка. В Миндортрансе не скрывают гордости — в результате он должен стать самым молодым в России. И это прорыв, ведь 20 лет транспорт у нас не менялся от слова «совсем», — добавляют авторы канала. — На такие достижения не жалко изрядно потратиться, а вагоны по доброй традиции как раз дорожают. Разница очевидна. В свежем контракте прописано 74 миллиона рублей за единицу, хотя первые закупались за 60 миллионов.