Если погода не помешает: в Челябинске начнут ремонт еще двух подземных переходов

В переходах собираются выполнить те работы, которые позволят погодные условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске задумали провести косметических ремонт и заменить светильники в двух подземных переходах. Один расположен у ТРК «Алмаз», второй — у остановки «Завод им. Колющенко». Планы на совещании в мэрии анонсировал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

По словам вице-мэра, на прошлой неделе по проблемным переходам уже оформили дефектные ведомости.

— Они находятся в не очень удовлетворительном состоянии, — описал Андрей Ксензов ситуацию в тоннелях. — Планируем косметический ремонт, который нам позволят погодные условия, в том числе ремонт осветительных приборов.

По словам замглавы города, в Челябинске успели завершить большую часть работ в переходах, ремонт которых начали в предыдущие месяцы. Это подземные переходы на улицах Свободы, 3-го Интернационала и площади Революции.

В ближайшие дни в обновленных переходах собираются повестить 60 антивандальных светильников.

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