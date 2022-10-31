Поскользнулись на камнях: двое детей травмировались во время похода по Таганаю

Детей эвакуировали на квадроцикле. Фото: ПСС Челябинской области

На минувших выходных спасателям Челябинской области пришлось выручать двух детей, получивших травмы во время похода на Таганае. 29 октября 11-летняя девочка шла по каменистой тропе к Белому ключу, но в какой-то момент поскользнулась, упала и ударилась головой.

У школьницы начались тошнота, слабость и головокружение, поэтому руководитель похода вызвал спасателей. Ребенку оказали первую помощь и на квадроцикле довезли до Центральной усадьбы, где передали медикам.

Похожий случай произошел и на следующий день, только пострадала уже 12-летняя девочка. Она также гуляла по Таганаю с туристами из Екатеринбурга, когда поскользнулась на заледенелых камнях и травмировала левую ногу. Идти дальше девочка не смогла, пострадавшую эвакуировали спасатели.

— За минувшую неделю спасателями было выполнено 18 выездов, в ходе которых оказана помощь и спасено 9 человек, обнаружено погибших — 4, — рассказали в ПСС Челябинской области.

Кроме этого, вместе с коллегами из Башкирии спасатели искали пенсионерку, ушедшую за грибами. 30 октября она отправилась в лес возле деревни Новоуфимск без телефона и пропала. Весь вечер и ночь шел дождь, переходящий в мокрый снег, и все это время спасатели прочесывали территорию в поисках 65-летней женщины. В итоге бабушка сама вышла на дорогу в 5 километрах от деревни. Пенсионерку передали родственникам, с ней все в порядке.

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