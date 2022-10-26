На снижение выбросов в Челябинске потратят 23 миллиарда рублей

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У Челябинска и Магнитогорска новые и довольно жёсткие планы по снижению выбросов: на 45% и 25% за два года по сравнению с прежними показателями. Как передает телеграм-канал «Челябушка», в общей сложности объёмы должны уменьшиться вдвое. Цифры утвердят в программе «Чистый воздух», в которой, как известно, участвуют оба города. В федеральном центре уверены: цель вполне досягаемая, нет ничего невозможного.

— Челябинцы такому раскладу только рады, уж 45% точно ощущаются на уровне дыхания. Загрязнителям пора начинать суетиться — активнее внедрять «зелёные» технологии. Ну, а чиновникам — быть готовыми к исполнению (переговорам с промышленниками, переводу котельных с угля на газ, смене устаревшего транспорта), — пишут авторы паблика. — Судя по всему, поблажек, например, из-за экономических издержек нам не сделают. Выбросы придётся снижать в любом случае. Тем более, что и средств по программе будет предостаточно, почти 23 миллиарда рублей в Челябинске и 83 миллиарда в Магнитогорске.