Остаемся опорным краем державы: почти четверть мобилизованных челябинцев — добровольцы

Военком Андрей Максуров доложил губернатору Алексею Текслеру об итогах мобилизации. Фото: правительство Челябинской области

24% мобилизованных прибыли в военные комиссариаты добровольно. Об этом доложил военком региона Андрей Максуров губернатору Алексею Текслеру.

— То количество добровольцев, о котором вы сказали — более 24%, — говорит о том, что Челябинская область была и остается опорным краем державы, мы не только работаем на нужды нашей армии, промышленности, но и наши граждане активно приняли участие в частичной мобилизации, — отметил глава региона.

Алексей Текслер выразил слова благодарности призванным жителям за проявленный патриотизм и верность долгу, а также всем, кто был задействован в призыве. Сейчас регион продолжает оказывать помощь семьям мобилизованных. В частности это компенсация расходов на детские сады, обучение в колледжах, питание в школах, бесплатная газификация, бесплатный проезд в общественном транспорте; поддержка семей по линии волонтеров и многое другое.

Самим мобилизованным помогают с амуницией, теплыми вещами и спецоборудованием: закупают прицелы ночного видения, тепловизоры, БПЛА и прочее.

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Уже завтра, 1 ноября, начинается осенний призыв. Несмотря на то, что сроки сдвинулись, он завершится как обычно — 31 декабря.

— Первые отправки у нас начинаются с 9 ноября. Задание на призыв составляет около 3 тыс. человек — это немного меньше, чем в прошлом году в осеннюю призывную кампанию. Хотелось бы заострить внимание на то, что ребята, которые будут проходить службу по призыву, никоим образом не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции, — подчеркнул Андрей Максуров.

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