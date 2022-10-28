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НовостиОбщество28 октября 2022 12:30

Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»

И подборка топ-5 самых популярных фильмов категории «ААААА!!!» у зрителей,
Источник:kp.ru
Фото: предоставлено билайном

Фото: предоставлено билайном

Сегодня на билайн тв стартовала акция «30 дней на подписку «Страшно — и точка». Все пользователи нашего онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня Всех Святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.

Активировать подписку можно по ссылке.

А вот топ-5 самых популярных фильмов категории «ААААА!!!» у зрителей, которые уже подписались на «Страшно — и точка»:

- «Тихое место 2»;

- «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»;

- «Сторожка»;

- «Обитель зла: Раккун-Сити»;

- «Кладбище домашних животных».

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