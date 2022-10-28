Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»

Фото: предоставлено билайном
Сегодня на билайн тв стартовала акция «30 дней на подписку «Страшно — и точка». Все пользователи нашего онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня Всех Святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.
Активировать подписку можно по ссылке.
А вот топ-5 самых популярных фильмов категории «ААААА!!!» у зрителей, которые уже подписались на «Страшно — и точка»:
- «Тихое место 2»;
- «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»;
- «Сторожка»;
- «Обитель зла: Раккун-Сити»;
- «Кладбище домашних животных».
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