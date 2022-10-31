Всего на три дня: суд уменьшил срок содержания под стражей для челябинской бизнесвумен

Томографы покупали по завышенной цене Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинский областной суд отказался выпускать из-под стражи гендиректора ЗАО «Медсервис-Регион» Елену Селищеву. Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, адвокаты Елены Селищевой просили назначить для своей подзащитной меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд не стал выпускать бизнесвумен из СИЗО, но сократил срок ее содержания под стражей. Правда, всего на три дня. Ранее Елена Селищева должна была оставаться в следственном изоляторе до 11 декабря, а теперь — только до 8 декабря. Впрочем, потом суд может продлить срок содержания женщины под стражей.

По данным следствия, Елена Селищева причастна к похищению 85 млн рублей из бюджета при покупке томографов по завышенной стоимости. В махинациях обвиняют также бывшего замминистра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова. Экс-чиновника минувшим летом из СИЗО перевели под домашний арест.

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