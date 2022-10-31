6 игроков южноуральских хоккейных клубов примут участие в матче звезд КХЛ в Челябинске

Сформированы окончательные составы команд в главном хоккейном шоу сезона. Стали известны имена игроков команд дивизионов Боброва, Тарасова, Чернышева и Харламова, которые сыграют в звёздном мини-турнире и примут участие в мастер-шоу матча звезд КХЛ в Челябинске.

Напомним, 10 октября стартовал выбор игроков на матч звезд КХЛ 2022 в Челябинске. Сначала болельщики выбрали 16 самых достойных хоккеистов, чуть позже к ним присоединились представители СМИ и добавили еще 12 игроков. Остальных хоккеистов в дивизионы выбирали представители Континентальной хоккейной лиги.

Каждая из команд четырех дивизионов будет состоять из 11 игроков, включая четырех лучших игроков Кубка вызова МХЛ, который пройдет 3 декабря. 6 хоккеистов клубов Челябинской области вошли в команду дивизиона Харламова.

В состав участников мини-турнира и Мастер-шоу 2022 вошли нападающие Антон Бурдасов («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»). Для 5 спортсменов Матч Звезд станет дебютным, а Антон Бурдасов уже участвовал в Неделе Звезд Хоккея в 2019 году в Казани.

С полным составом команд дивизионов можно ознакомиться на сайте КХЛ.

Добавим, что неделя звезд хоккея 2022 пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова.

Расписание недели звезд хоккея 2022 (*указано челябинское время) 3 декабря 15:00 — Кубок вызова МХЛ 2022; 4 декабря 13:00 — Матч звезд ЖХЛ 2022; 10 декабря 14:25 — Матч звезд КХЛ 2022 и мастер-шоу КХЛ 11 декабря 14:25 — Матч Звезд КХЛ 2022 и мастер-шоу КХЛ