В Челябинской области украли 40 млн рублей, выделенных на подключение соцобъектов к интернету

Деньги, которые нашли у фигурантов уголовного дела. Фото: УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области задержали троих сообщников, которых подозревают в хищении бюджетных денег. Пропали 41,4 млн рублей, выделенных по нацпрограмме «Цифровая экономика». Средства должны были пойти на подключение к интернету социальных объектов.

— По данным следствия, в 2021 году руководители двух коммерческих организаций в Челябинске, а также иные лица вступили в преступный сговор, — рассказал старший помощник руководителя СУ следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Сообщники внесли в документы ложные данные об объеме и стоимости работ, это и позволило им получить из бюджета лишние миллионы.

Троих подозреваемых совместно задерживали сотрудники СК и ФСБ. Всем участникам сговора уже предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, организованной группой и с использованием служебного положения.

В квартирах и на рабочих местах у фигурантов уголовного дела при обысках изъяли 10 млн рублей.

На допросах подозреваемые признали вину. Суд решил на время расследования, которое пока продолжается, поместить их под домашний арест.

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