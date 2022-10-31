В Челябинской области открыли памятник жертвам политических репрессий

В Челябинской области в селе Травники открыли памятник жертвам политических репрессий. Фото пресс-служба Челябинской епархии

Торжественное открытие памятника прошло в минувшее воскресенье 30 октября в Парке Победы села Травники.

На открытии в качестве официальных лиц присутствовали глава Травников Сергей Ежов, председатель собрания депутатов Чебаркульского района Андрей Завьялов, депутаты Законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев и Дмитрий Пырсиков, а также представители казачества и православного духовенства.

Глава сельского поселения Сергей Ежов отметил, что в 30-е годы прошлого столетия в Травниках было репрессировано почти 400 человек.

- Мы не собираемся никого обвинять, но это история, которую мы должны помнить, - сказал на открытии мемориала Сергей Ежов.

Сам памятник сделан из кирпича и облицован керамической плиткой под мрамор. В центре композиции установлена свеча. Идея установить памятник принадлежала главе сельского поселения Сергею Ежову и односельчанам. Священник местного Покровского храма Алексей Туранин вместе с супругой Еленой Мансуровной недавно завершили работу над книгой «За веру пострадали. Книга памяти жертв политических репрессий Чебаркульского района Челябинской области». Рассказы родственников репрессированных послужили основой для написания этой книги.

Возложение цветов и венков к монументу, вручение благодарственных писем всем, кто принял активное участие в создании и установке памятника, а после – концерт в Доме культуры поселка.

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