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НовостиОбщество31 октября 2022 10:50

«Не забудьте переобуть автомобили»: Алексей Текслер выступил с обращением из-за начавшихся снегопадов

Алексей Текслер поручил вовремя чистить дороги от снега, но не переборщить при этом с реагентами
Елена КОЛЧИНА
Алексей Текслер посоветовал автомобилистам перейти на зимнюю резину

Алексей Текслер посоветовал автомобилистам перейти на зимнюю резину

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал всю зиму контролировать очистку дорог в регионе. 31 октября в Челябинской области начались снегопады, и глава региона поручил подчиненным дополнительно проверить, хватает ли снегоуборочной техники.

— Безопасность на наших дорогах необходимо обеспечить. При этом если использовать специальную смесь, делать это, когда требует ситуация, подходить к этому разумно, — дал указание Алексей Текслер.

По словам губернатора, главная задача —это своевременность очистки дорог.

Алексей Текслер также выступил с обращением к южноуральским водителям, попросив их помнить о соблюдении дистанции и не превышать скорость, особенно на скользких дорогах.

— И самое главное, не забудьте переобуть свои автомобили, — напомнил губернатор.

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