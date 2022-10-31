«Не забудьте переобуть автомобили»: Алексей Текслер выступил с обращением из-за начавшихся снегопадов

Алексей Текслер посоветовал автомобилистам перейти на зимнюю резину Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал всю зиму контролировать очистку дорог в регионе. 31 октября в Челябинской области начались снегопады, и глава региона поручил подчиненным дополнительно проверить, хватает ли снегоуборочной техники.

— Безопасность на наших дорогах необходимо обеспечить. При этом если использовать специальную смесь, делать это, когда требует ситуация, подходить к этому разумно, — дал указание Алексей Текслер.

По словам губернатора, главная задача —это своевременность очистки дорог.

Алексей Текслер также выступил с обращением к южноуральским водителям, попросив их помнить о соблюдении дистанции и не превышать скорость, особенно на скользких дорогах.

— И самое главное, не забудьте переобуть свои автомобили, — напомнил губернатор.

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