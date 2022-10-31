В Челябинской области обсуждается идея выдачи молока школьникам в стаканах из-за дефицита бумажной тары

Пока детям дают молоко в упаковках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавно по интернету прокатилась новость: школьникам Магнитогорска начнут выдавать молоко не в привычных упаковках, а в стаканах. Мол, с тарой сейчас проблемы, будут привозить в литровых пакетах и выдавать детям в стаканах.

Это может коснуться школ всего региона. Но точное решение пока не приняли, сообщил КП-Челябинск министр образования Александр Кузнецов.

− Пока мы еще решение окончательное не приняли. Мы с нашим министром сельского хозяйства Алексеем Кобылиным эту тему обсуждали. Думаю, еще соберемся на вневедомственное завещание с нашими товаропроизводителями. У них трудности есть определенные, но свои обязательства они в этом году выполняют, − сообщил Александр Кузнецов КП-Челябинск.

по словам министра, с розливом по стаканам могут быть свои трудности, но есть и плюсы - так дети точно будут выпивать полезный напиток. Министр заверил, что сейчас ищут вариант решения на случай, если проблема все-таки возникнет, чтобы свои 200 мл молока получили все дети.

Напомним, витаминизированное молоко начали выдавать ученикам начальных классов школ Челябинской области. На одного ребенка в день выделялось 200 миллилитров. Родители жаловались, что холодное молоко дают в стаканах и выносить не разрешают. После этого производители стали поставлять молоко в небольших упаковках.

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