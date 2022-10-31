Один погиб, двое госпитализированы: на трассе под Троицком «десятка» вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с Chery

Обстоятельства выезда на встречную полосу не установлены Фото: ГИБДД по Челябинской области

Половина машины вдребезги, асфальт в осколках, водитель – погиб. Сегодня, 31 октября, около 7 часов утра на 107 километре дороги Челябинск-Троицк отечественная «десятка» выехала на встречную полосу и в лоб в лоб стукнулась с Chery. От полученных травм 45-летний водитель ВАЗа скончался на месте.

– 53-летний водитель Chery, а также его 51-летняя пассажирка, получили телесные повреждения, госпитализированы, – сообщают детали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Челябинской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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