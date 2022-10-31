В Челябинской области подорожали яйца, капуста и мука

Анализ цен проводился в крупных сетевых магазинах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За две недели в Челябинской области подорожали 9 из 14 социально значимых продуктов. Больше всего поднялась стоимость белокочанной капусты (+7,96%), куриных яиц (2,85%) и поваренной соли (+1,02%). Такие данные приводят в контрольно-счетной палате региона, где ведут мониторинг цен в крупных сетевых магазинах.

Также незначительное подорожание фиксируется на пшеничную муку и подсолнечное масло (+0, 67%), сливочное масло (+0,5%), молоко (+0,42%), сахар (+0,18%), говядину (+0,14%).

Однако несколько социально значимых продуктов подешевели. Среди них — охлажденные и мороженные куры (-3,07%), свинина (-1,87%), хлеб (-1,86%), гречневая крупа (-0,69%) и картофель (-0,21%).

Источник: КСП Челябинской области

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