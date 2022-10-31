В Челябинске госпитализировали женщину, упавшую в открытый колодец

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинске пожилые супруги, гуляя в лесопарковой зоне на улице Богдана Хмельницкого, обнаружили упавшую в колодец женщину. Пострадавшая так сильно обессилела и замерзла в ледяной воде, что не могла позвать на помощь.

Очевидцы вызвали на место спасателей. Пока ждали специалистов, они пытались хоть как-то поддержать женщину, но оказать помощь без специального снаряжения было невозможно.

Как сообщили в областной ПСС, пострадавшая находилась на глубине двух метров. Прибывшие на помощь спасатели спустились вниз и подняли женщину наверх. После этого они предприняли все меры по ее согреванию.

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи. Женщину в шоковом состоянии и с признаками сильного переохлаждения госпитализировали в больницу.

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