В Магнитогорске возбудили уголовное дело на водителя кроссовера, сбившего на «зебре» двух пенсионерок

Водителя после ДТП арестовали на 15 суток. Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / Vk.com

В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении водителя кроссовера, который сбил двух пенсионерок на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— В отделении по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами), — прокомментировали в ведомстве.

ДТП произошло 29 октября на проспекте Ленина. Лишенный водительских прав 28-летний мужчина, управляя кроссовером Suzuki Grand Vitara, повернул на перекрестке налево и сбил двух пенсионерок, которые переходили дорогу по «зебре» на зеленый свет.

В результате аварии пострадавшие женщины 64 и 65 лет получили тяжелые травмы. Они были госпитализированы. Владельца кроссовера арестовали на 15 суток за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав.

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