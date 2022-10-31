В Челябинске открылось отделение для пересадки костного мозга

Фото: пресс-служба ЧОКБ

В Челябинской областной клинической больнице после капитального ремонта открылись три стерильных бокса в отделении гематологии. В новых помещениях будут размещать пациентов с заболеваниями крови, которым необходимо сделать трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). Об этом сообщает издание Hornews.com со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

В каждом из боксов есть палата и душевая. Отдельно от них оборудовали процедурный кабинет и сестринский пульт управления. Сами помещения оснащены уникальной системой вентиляции. В общей сумме на работы потратили около 27 млн рублей. Меценатом выступил Фонд семьи Тиньковых, исполнителем — Миасский завод медицинского оборудования.

С момента основания Центра трансплантации костного мозга ЧОКБ было проведено пять трансплантаций. В этом году запланировано пока что только две. Но в будущем медучреждение планирует проводить порядка 30 трансплантаций в год.

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