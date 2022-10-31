Вокруг Челябинска высадили 32 тысячи деревьев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В течении года вокруг Челябинска образовался «зеленый пояс» из 32 тысяч высаженных деревьев. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в эко-движении «Эко-Standart».

— Наша цель — создание мощного экологического каркаса вокруг города, для улучшения качества атмосферного воздуха и качества жизни наших граждан, — цитирует издание главу движения Сергея Ефимова.

Как добавили в «Эко-Standart», в основном высаживали саженцы кедра и дуба. Деревья посадили в Парковом, Александровском, на улице Захаренко, а также на территории Каштакского и Челябинского боров.

Кроме активистов, в проекте участвовали региональные общественная палата, управление лесами и министерство экологии, а также создание пояса одобрил губернатор Алексей Текслер.

Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко решила ужесточить планы по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске. Так, к 2024 году в Челябинске должны снизить выбросы на 45%, в Магнитогорске — на 25%.

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