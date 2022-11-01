Обанкротившуюся челябинскую птицефабрику продадут дешевле

Фабрику пытаются продать с июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Птицефабрика-банкрот «Бектыш», которая расположена в Етукльском районе, подешевела на 50 млн рублей. Цена изменилась в объявлении на сайте «Авито».
— Продам действующую птицефабрику «Бектыш». Цена — 230 млн рублей. Животноводческий агрокомплекс выпускает мясо кур, натуральные колбасы, копчености, рулеты, полуфабрикаты, продукцию для пикника, пельмени, — указано в объявлении.
Суммарно покупателю достанется не только производственный комплекс из цеха и офисного здания, но и земельный участок и другие помещения. Сам агрокомплекс выставили на продажу в июле — тогда за него просили 270 млн рублей.
Ранее челябинец выставил на продажу свитер известного хоккейного нападающего Сергея Соломатова. В этой одежде он стал чемпионом Дании в 1999 году и с тех пор ее не стирали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru