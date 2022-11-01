Челябинский депутат Госдумы предложила запретить отмечать Хэллоуин в школах

Депутат считает, что праздник повышает агрессию среди школьников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила запретить празднование Хэллоуина в школах, детсадах и колледжах. Как пишет Лантратова в своих соцсетях, россияне сами против праздника, который не соответствует традиционным ценностям.

— Обращение к данной тематике в период активной фазы специальной военной операции и пика санкционного давления на нашу страну делает проведение подобных мероприятий неуместным и в какой-то степени аморальным, — объясняет Лантратова.

Кроме того, как считает депутат, Хэллоуин повышает уровень агрессии среди детей и подростков, поскольку они одеваются в костюмы злых персонажей. Обращение уже направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Ранее стало известно о том, что школьники Магнитогорска будут получать молоко не в привычных упаковках, а в стаканах. Все из-за проблемами с производством упаковки.

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