14 челябинских школьников стали победителеями конкурса «Большая перемена»

Конкурс проходил в детском лагере «Артек» Фото: Евгения ГУСЕВА

14 школьников из Челябинской области стали призерами Всероссийского конкурса «Большая перемена». Как объяснили в региональном министерстве образования, 11 старшеклассников привезут домой по одному миллиону рублей, а еще трое школьников — по 200 тысяч.

— Мы очень гордимся ребятами нашей области, которые с достоинством прошли такой нелегкий путь к финалу Всероссийского конкурса «Большая перемена». Вы смогли рассказать и продемонстрировать свои самые крутые и интересные проекты, которые, несомненно, найдут отклик и поддержку от организаторов конкурса. Для нас вы все победители!, — рассказали в пресс-службе минобра.

Всего Челябинскую область на конкурсе представляли 37 учеников 8–10-х классов. Школьники на протяжении шести дней решали задания в Международном детском центре «Артек».

— Не думала, что когда-либо пройду в финал. И тем не менее, именно к этому этапу я стремилась целых 3 года. Финал получился яркий и неоднозначный, а вот во время трёхчасового награждения, наверное, испытала всевозможные эмоции, — говорит призер конкурса Светлана Сулейманова.

Ранее стало известно о том, что школьники Магнитогорска будут получать молоко не в привычных упаковках, а в стаканах. Дело не в экологии, а в проблемах с производством упаковки.

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