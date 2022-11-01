В Челябинске определили, сколько времени можно ждать на остановке автобус №15

Автобусы обязаны появляться на остановках хотя бы раз в 20 минут Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске с 1 ноября автобусный маршрут №15 будут обслуживать новые машины.

Как рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок», все 15 автобусов, работающих теперь на маршруте, низкопольные, они оснащены валидаторами, кондиционерами и камерами наблюдения за происходящим в салоне. Сидячих мест в салоне каждой машины — 30, а кузовы всех автобусов покрашены в зеленый цвет.

Договор с перевозчиком определил максимальное время, которое пассажиры могут провести на остановке в ожидании автобуса №15. В час пик интервал между двумя автобусами на маршруте не должен превышать 7 минут. Днем автобусы №15 должны подъезжать к остановке каждые 10 минут.

Реже всего рейсы разрешено выпускать по вечерам. В это время максимальный интервал между автобусами — 20 минут.

Первый автобус №15 ежедневно будет выезжать с ЧМК в 5:33, а последний станет отправляться от ПКиО имени Гагарина в 22:20.

Напомним, именно в салоне одного из старых автобусов, следовавших по маршруту №15 пассажирку ошпарило горячей жидкостью из прорвавшегося шланга.

В следующем году в Челябинске ожидают получить еще 15 автобусов, их собираются приобрести в лизинг по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

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