В Челябинской области 148 человек за день заболели коронавирусом

За последние сутки коронавирус обнаружили у 3 школьников Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 148 новых случаев коронавируса, в том числе заболели трое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 1 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 2 905 жителей Челябинской области.

За сутки три пациента умерли от ковидной пневмонии.

Уже у 390 700 южноуральцев диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru