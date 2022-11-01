В Челябинской области 148 человек за день заболели коронавирусом

За последние сутки коронавирус обнаружили у 3 школьников
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 148 новых случаев коронавируса, в том числе заболели трое школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 1 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 2 905 жителей Челябинской области.
За сутки три пациента умерли от ковидной пневмонии.
Уже у 390 700 южноуральцев диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.
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