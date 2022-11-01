Пролетел четыре метра: 7-летний ребенок упал в открытый колодец у арены «Трактор» в Челябинске

Вместо крышки на колодце был деревянный настил. Фото: «Пусть Котова знает!»

«Что остались живы – это чудо!» – восклицает челябинка, пережившая сильный испуг. Ее 7-летний ребенок упал в колодец, пролетел четыре метра и получил рассечение. В такое ЧП вылилась обычная вечерняя прогулка напротив дома № 25 по улице 250 лет Челябинску – на участке между тротуаром и дорогой.

— Колодец прикрыт просто деревяшкой, никак не зафиксированной! И это еще припорошено листвой. Ребенок сильно рассек кожу над веком. Спасала его самостоятельно, — жалуется женщина в сообществе ВКонтакте «Пусть Котова знает!».

Челябинка попросила поскорее закрыть колодец, ведь место у арены «Трактор» проходное: люди гуляют в праздники, посещают хоккейные матчи и выставки.

Женщина рассказала, что ее допросили в отделе по делам несовершеннолетних, затем отдали дело в прокуратуру – там должны были установить, кому принадлежит колодец.

Однако оказалось, что хозяин у открытого люка есть. В администрации Челябинска со ссылкой на подведомственную организацию МБУ «ЭВИС» сообщили, что крышка люка была украдена.

— 31 октября 2022 работы по восстановлению были произведены, крышку люка на указанном Вами участке восстановили. Для оперативного реагирования по данным вопросам можно обращаться в диспетчерскую МБУ «ЭВИС» по телефону: 8 (351) 727-46-26, — говорится в ответе администрации. — Сожалеем о случившимся и надеемся, что данного инцидента больше не повторится.

Крышка теперь на месте – колодец закрыт Фото: администрация Челябинска

Провалились в открытый люк накануне и на ЧМЗ – пожилые супруги, гуляя в лесопарковой зоне на улице Богдана Хмельницкого, обнаружили упавшую в колодец женщину. С 2-метровой глубины из холодной воды замерзшую челябинку подняли спасатели и в шоковом состоянии передали скорой.

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