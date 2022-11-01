Выписывают на четвертый день: в Копейске научились делать операции на суставах через проколы

Уже провели более ста операций. Фото: пресс-служба регионального минздрава.

В больнице №1 Копейска операции на суставах теперь делают лапороскопически – вместо большого разреза делают несколько маленьких. Через эти проколы внутрь вводится специальный прибор. Так можно не только осмотреть сустав, но и провести операцию.

− Раньше делались большие разрезы кожи, но даже такой «открытый» способ не позволял рассмотреть всю полость коленного состава. Сейчас с помощью нового оборудования мы проводим полный осмотр и все необходимые лечебные манипуляции на коленном суставе, − рассказал заведующий травматологическим отделением Сергей Казимиров.

Хирурги прошли курсы переподготовки в Казани и Москве. Также больница получила современное эндоскопическое оборудование. В 2022 году хирурги больницы провели на нем уже более ста операций.

− Также на этой стойке работают урологи, делают операции на мочевыводящих путях. В дальнейшем планируется расширение спектра оперативных вмешательств, − анонсировал заведующий хирургическим отделением Сергей Ершов

После малоинвазивной процедуры на коже остаются только маленькие шрамики. А послеоперационный период протекает гораздо легче, домой можно будет отправиться уже на четвертый день.

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