В Челябинской области до конца 2024 года построят две школы

Учиться в новых школах смогут 2,7 тыс. детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области собираются построить еще две школы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки. Одна из школ появится в Центральном районе Челябинска, в микрорайоне №20. Учиться в ней смогут 1520 детей. Вторую школу построят в микрорайоне №147 в Магнитогорске, на учебу она сможет принять 1224 человека.

Обе школы собираются возводить с использованием государственно-частного партнерства. В минобре уже подписали необходимые для этого концессионные соглашения с ООО «ПроШкола».

— Ожидаем, что процесс строительства с использованием такого механизма государственно-частного партнерства позволит ускорить проведение всех работ, — заявил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Напомним, в челябинском микрорайоне «Твоя привилегия» сейчас достраивают школу и детский сад. Сдать их обещают до конца 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru