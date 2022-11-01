Волшебное зрелище: в Челябинской области деревья целиком скрылись под снегом, выросли полуметровые сугробы

Фото: нацпарк "Зигальга"
Горы Челябинской области уже в ноябре стали выглядеть как зимняя сказка. На вершинах национального парка «Зигальга» легли сугробы почти полуметровой высоты. Снега так много, то из-под него почти не видны ветви хвойных деревьев.
Фото: нацпарк "Зигальга"
— Несмотря на небольшое потепление в прогнозе, здесь, наверху, уже снег не растает, — с уверенностью говорят в пресс-службе нацпарка. — У подножия хребта климат континентальный, а выше - субарктический.
Фото: нацпарк "Зигальга"
Зигальгу ждет долгая холодная зима, не только с обильными снегопадами, но и с сильными ветрами.
А пока специалисты нацпарка примечают на снегу следы четвероногих горных обитателей. Уже заметили отпечатки лосиных копыт, следы лап зайца и куницы.
Фото: нацпарк "Зигальга"
Фото: нацпарк "Зигальга"
Фото: нацпарк "Зигальга"
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