Бывшего главу района в Челябинской области оштрафовали за взятку напольными часами

Байдавлет Тайбергенов. Фото: администрация Агаповского района

Бывшего главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова признали виновным в получении взятки.

Руководитель районной администрации принял от бизнесмена деньги и напольные часы. Общая сумма взятки превысила 1 млн рублей. За незаконное вознаграждение глава района помог предпринимателю оформить в аренду земельные участки.

Экс-главе Агаповского района грозило тюремное заключение на срок до 15 лет или штраф до 5 млн рублей. Но в итоге Ленинский райсуд в Магнитогорске обязал виновного выплатить 4 млн рублей в качестве штрафа. 67-летнему Байдавлету Тайбергенову также запретили работать в органах государственной власти и местного самоуправления в ближайшие пять лет.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, уголовное дело экс-главы района рассматривали в особом порядке. Байдавлет Тайбергенов полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием.

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