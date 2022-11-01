«Заточили» контракт: УФАС раскрыло сговор на аукционе по пиару Челябинской области

Контракт подразумевал информационное обеспечение госпрограммы переселения соотечественников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антимонопольная служба заявила о сговоре между Издательским домом «Гранада пресс» и Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области. Как установили в УФАС, ведомство «заточило» многомиллионный контракт под медиахолдинг.

Речь идет об освещении госпрограммы переселения соотечественников. Начальная цена была 17 млн рублей, его отыграли за 14,3 млн рублей. Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, медиахолдинг должен был опубликовать 342 материала в СМИ и соцсетях. Все это требовалось выполнить в предельно сжатые сроки — к 15 декабря 2021 года, при том, что итоги аукциона подвели почти месяцем ранее — 22 ноября 2021 того же года.

— Челябинское УФАС России установило, что заказчик и будущий победитель на протяжении нескольких месяцев взаимодействовали между собой еще до начала конкурса. Так, организации совместно разрабатывали механизм возможной реализации информационной кампании за рубежом, проводили работу по описанию объекта закупки, консультировались друг с другом по телефону и электронной почте, — заявили в антимонопольной службе. — На этапе рассмотрения и оценки заявок сотруднику «Гранада пресс» сообщалась информация о количестве поступивших заявок на участие в конкурсе.

Помимо этого специалисты УФАС нашли еще ряд нарушений. Так, госпрограмма разрешает сотрудничать с блогерами, а в закупка была предусмотрена только для СМИ. Антимонопольщиков смутило странное требование о минимальном количестве журналистов. 10 человек-«многостаночников» одновременно должны быть дизайнерами, фотографами или входить в видеогруппу, а их профессионализм оценивался только на основании трудовых книжек.

— Обоснование начальной цены контракта осуществлялось с использованием коммерческих предложений ОГУ ИД «Губерния», АНО «Редакция газеты „Миасский рабочий“», ООО «Медиа Челябинск», при условии, что закупка проводилась для субъектов малого предпринимательства, а ОГУ ИД «Губерния» и АНО «Редакция газеты „Миасский рабочий“» к таким субъектам не относятся, — продолжают в УФАС.

Еще одна странность: закупка была объявлена в октябре, а деньги были выделены только в декабре.

Челябинское УФАС России возбудило дело об антиконкурентном сговоре. Заседание по рассмотрению дела состоится 24 ноября.

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