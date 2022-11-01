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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 8:50

Капот сложился «домиком»: под Челябинском Volkswagen слетел с дороги и завис в воздухе

Volkswagen съехал с дороги и налетел на препятствие у поселка Западный под Челябинском
Ильдар САУДАБАЕВ
В ГИБДД успокоили – пострадавших нет

В ГИБДД успокоили – пострадавших нет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Капот сложился «домиком», на асфальте ветки березы. Темно-синий Volkswagen съехал с дороги на обочину на въезде в поселок Западный под Челябинском. Последствия происшествия запечатлели журналисты КП-Челябинск, оказавшиеся там по работе.

По фото видно, что автомобиль столкнулся с препятствием (причем, в ГИБДД говорят, что это было не дерево) и завис на нем – передние колеса земли не касаются.

– Переворота машины не было. Критических повреждений у автомобиля нет. Обошлось без пострадавших, – сообщили детали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Накануне уже в Тракторозаводском районе Челябинска полицейские устроили погоню за лихачом-рецидивистом – задержанный оказался пьян, водительских прав при себе не имел – более того, никогда их не получал. Вдобавок пять раз привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

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