Капот сложился «домиком»: под Челябинском Volkswagen слетел с дороги и завис в воздухе

В ГИБДД успокоили – пострадавших нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Капот сложился «домиком», на асфальте ветки березы. Темно-синий Volkswagen съехал с дороги на обочину на въезде в поселок Западный под Челябинском. Последствия происшествия запечатлели журналисты КП-Челябинск, оказавшиеся там по работе.

По фото видно, что автомобиль столкнулся с препятствием (причем, в ГИБДД говорят, что это было не дерево) и завис на нем – передние колеса земли не касаются.

– Переворота машины не было. Критических повреждений у автомобиля нет. Обошлось без пострадавших, – сообщили детали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Накануне уже в Тракторозаводском районе Челябинска полицейские устроили погоню за лихачом-рецидивистом – задержанный оказался пьян, водительских прав при себе не имел – более того, никогда их не получал. Вдобавок пять раз привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru