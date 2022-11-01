Жители Чебаркульского района Челябинской области приобрели два квадрокоптера для армейских подразделений в зоне СВО. Фото expertnov.ru

Носки, термобелье, перчатки, другие необходимые вещи собрали для бойцов, проходящих слаживание и подготовку в Чебаркульской дивизии, жители Травниковского сельского поселения. Глава Травников Сергей Ежов рассказал, что жители без специального оповещения начали собирать гуманитарную помощь.

- Все собранные вещи мы передаем в гуманитарные центры, а оттуда они распределяются по военным частям. Кроме этого наши предприниматели приняли решение собрать средства на приобретение двух квадрокоптеров. Один из них мы передадим в подразделение полковой разведки Чебаркульской дивизии, второй также в одно из армейских подразделений. Уже скоро ребята отправятся на линию фронда и такие квадрокоптеры помогут при проведении тех или иных войсковых операций, - отметил Сергей Ежов.

Глава Травниковского сельского поселения Сергей Ежов рассказал о гуманитарной помощи жителей района.

Председатель собрания депутатов Чебаркульского района Андрей Завьялов также подчеркнул, что многие жители не остались равнодушными, приняв участие в сборе гуманитарной помощи.

- В состав Травниковского сельского поселения входят девять сел, деревень и поселков, и все жители помогали, чем могли, и мы очень им благодарны. В свою очередь депутаты собрали средства на покупку флисовой ткани и разместили заказ на пошив балаклав. На днях эти вещи мы передадим тем, кто отправится в зону Специальной военной операции, - рассказал Андрей Завьялов.

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