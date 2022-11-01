Фото: ЮУЖД

Во вторник, 1 ноября, стартовала продажа билетов на поезд «Орлан» Челябинск-Екатеринбург. Их можно приобрести в кассах пригородного вокзала или в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород».

Как сообщала ранее «Комсомолка», проезд будет стоить 614 рублей. Из Челябинска «Орлан» будет отправляться в 06.50, обратно из Екатеринбурга — в 18.07. Время в пути — 3 часа 56 минут.

В пути поезд будет несколько остановок: о.п. 236, Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, Первомайская.

— «Орлан» — современный дизель-поезд, оборудованный климатической установкой, мягкими сидениями, санитарными модулями и всем необходимым для маломобильных пассажиров, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

ЧТО ТАКОЕ «ОРЛАН»?

«Орлан» — дизель-поезд, его также называют рельсовый автобус. Иными словами, ему не нужно электричество. Состоит из трех вагонов с климат-контролем и системой обеззараживания воздуха. А первый вагон будет адаптирован для маломобильных пассажиров. Максимальная скорость — 120 км/час.

Напомним, соглашение о его запуске подписали губернаторы двух регионов — Алексей Текслер и Евгений Куйвашев — на выставке «Иннопром».

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